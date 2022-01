Philippe Coutinho staat op het punt om terug te keren naar de Premier League

Dit weet transferexpert Fabrizio Romana. Het zou niet gaan over een definitieve transfer, maar over een huurovereenkomst. De deal is nog niet afgerond, maar zit wel in de afrondende fase. Coutinho zelf is niet weigerachtig tegenover een vertrek bij Barcelona.

Coutinho kostte Barcelona rond de 160 miljoen euro en is daarmee de duurste aankoop ooit van de club. Hij scoorde 28 keer in 105 wedstrijden voo de Catalanen. Coutinho drukt met zijn salaris zwaar op de begroting en met deze transfer komt er extra financiële ruimte bij Barcelona.

Coutinho werd door Barcelona al eens verhuurd aan Bayern München, waarmee hij kampioen werd, de Champions League en de Duitse Super Cup won.

Aston Villa are in direct contact with Philippe Coutinho agent to negotiate potential loan move, as first reported by @tjcope @helenacondis. It’s not a done deal/agreed yet. 🇧🇷 #AVFC



Coutinho has been discussed with 3 Premier League clubs. He’s open and prepared to leave Barça.