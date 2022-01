Dubbele opsteker na coronaplaag bij Club Brugge

Club Brugge vertrok maandag op winterstage in Marbella, maar moest daarbij heel wat spelers thuislaten.

Ondertussen is er wel wat goede nieuws. Lammens, Mbamba, Mitrovic, Sowah, Providence en Izquierdo zijn er niet bij door corona.

Twee extra pionnen

Ook Van Der Brempt mocht niet afreizen als hoogrisicocontant, maar ondertussen heeft hij wél groen licht gekregen en dus trainde hij donderdag mee in Marbella.

Verder is ook Balanta opnieuw te vinden op het oefenveld, nadat hij enkele dagen in quarantaine verbleef in Spanje.