Anderlecht-eigenaar Marc Coucke heeft corona (volgens zelftest) en gaat weekje in quarantaine

Het coronavirus vindt ook zijn weg naar de bestuurskamer. Marc Coucke heeft positief getest op Covid-19, zo laat hij weten. De eigenaar van RSC Anderlecht gaat dan ook een week in quarantaine, in de hoop om zo snel mogelijk opnieuw negatief te testen.

Marc Coucke stuurde een tweet de wereld in met een afbeelding van het resultaat van zijn zelftest. Een lijntje langs de letter C, maar ook langs de letter T: dat betekent een positief resultaat. Coucke is dus besmet met corona, althans volgens deze zelftest.

2/2 En dan krijg je dit, symptomatisch dan nog.

Weekje (letterlijk) uitzweten en quarantaine dus šŸ˜°

In het begin van de besmettelijke fase zijn zelftests niet altijd even betrouwbaar. Er zijn inmiddels wel al gevallen bekend van een positieve zelftest, die snel gevolgd werden door een negatieve PCR-test. Coucke neemt echter geen risico. "Een weekje letterlijk uitzweten en quarantaine dus", schrijft hij.

Ook de timing van zijn coronabesmetting komt ongelegen voor Coucke. Hij zou vandaag een persconferentie geven over een duurzame participatie van zijn investeerdersbedrijf Alychlo.