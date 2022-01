Anderlecht-jongeling wordt dus toch niet verhuurd deze winter

Er wordt wat herschikt bij Anderlecht nu duidelijk is dat Taylor Harwood-Bellis de club verlaat. Centraal is er eigenlijk geen probleem nu Hannes Delcroix terug is. Op de rechtsback hebben ze wel even moeten nadenken.

Het is nog steeds niet duidelijk of Amir Murillo na zijn internationale opdrachten nog steeds Anderlecht-speler zal zijn. De Panamees heeft concrete aanbiedingen en kan elders heel wat meer gaan verdienen. Anderlecht houdt dan ook rekening met zijn vertrek en houdt in die optiek nog steeds Bryan Reynolds van AS Roma in de gaten. Maar de Amerikaan heeft de voorbije maanden ook maar één volledige match gespeeld en zou niet meteen klaar zijn om het fysiek veeleisende spel van Kompany te volgen. Daarom zal Killian Sardella ook niet uitgeleend worden deze winter. Er zijn vragen bij het als centrale verdediger opgeleide jeugdproduct, maar ze geloven ook dat hij de stap naar een hoger niveau nog kan zetten.