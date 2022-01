Laszlo Bölöni wil lid technische staf wegplukken bij Antwerp

Laszlo Bölöni wordt weldra officaal aangesteld als bondscoach van Roemenië. Bölöni zoekt nog naar een physical coach, die hij maar wat graag zou wegplukken bij Antwerp.

In de Roemeense media laat men weten dat Laszlo Bölöni (68) eerstdaags officieel zal worden voorgesteld als bondscoach van Roemenië. Een van de laatste struikelblokken is de discussie over hoe de staff van Bölöni er zal gaan uitzien, weet Gazeta Sporturilor.

De Roemeense krant weet dat Bölöni Peter Catteeuw (38) aan zijn staff wil toevoegen. Catteeuw, die eerder ook voor Racing Genk werkte, is sinds 2017 in dienst bij Antwerp. Hij vervult er de rol van Performance Manager. De Roemeen was tijdens zijn passage bij Antwerp onder de indruk van de manier van werken van Catteeuw. Hij noemde hem de beste van België in zijn vak.