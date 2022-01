Debat van de week: wie wint de Gouden Schoen? (En u verwacht een enorm spannende titelstrijd!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de titelkansen van de diverse ploegen in de Jupiler Pro League en dat zou wel eens spannend kunnen worden. U ziet Union zeker een ferme kans maken om de titel te gaan pakken, maar ook Club Brugge en Anderlecht krijgen toch heel wat stemmen achter zich. Deze week polsen we even naar de Gouden Schoen, die woensdagavond zal worden uitgereikt. Diverse analisten maakten alvast hun lijstjes op. Heel wat namen worden genoemd. Ze allemaal in dit lijstje opnemen is uiteraard onmogelijk, dus beperken we ons tot een aantal grote favorieten. Wie is uw favoriet om te winnen? ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wint de Gouden Schoen volgens u? De Ketelaere 19% Dompé 2% Frey 10% Ito 4% Lang 20% Onuachu 21% Storm 2% Tissoudali 4% Undav 4% Vanaken 6% Vanzeir 3% Sergio Gomez 3% Iemand anders (laat in reacties weten wie) 1%