Voor hetzelfde geld pompte Vandenhaute zijn geld niét in Anderlecht, maar in...: "Het klopt dat ik met Beerschot heb gepraat"

Wouter Vandenhaute is ondertussen voorzitter van RSC Anderlecht. De Oost-Vlaming verloor enkele jaren geleden echter het pleit om de club te kopen van... Marc Coucke. En het scheelde geen haar of hij had zijn geld in een andere Belgische eersteklasser gepompt.

“Ik heb gepraat met Roda JC en Beerschot VA”, windt Wouter Vandenhaute er bij MIDMID geen doekjes om. “Maar ik heb toen vrij snel beslist om met Let’s Play te beginnen. Die gesprekken met Beerschot waren kort daarvoor. Ze waren op zoek naar een investeerder, terwijl alle kranten schreven dat ik naast Anderlecht gegrepen had.” Met andere woorden: het leek alsof Vandenhaute geld op overschot had. “Ik ben toen ook gecontacteerd door Sporting Lokeren, Lierse SK en nog enkele clubs. Op dat moment was hét plan met Let’s Play om een consortium van clubs te maken. Vandaag is dat helemaal niet nieuw. Op die manier is ook Roda JC op de radar gekomen.”