Beerschot trekt naar het BAS in zaak Standard-Beerschot: "Onbegrijpelijk en ronduit onaanvaardbaar"

De competitiewedstrijd tussen Standard en Beerschot werd eind vorig jaar afgelast omwille van een politiestaking in Luik. Beerschot eiste een forfaitzege, maar kwam vrijdag van een kale reis thuis. Toch laten de Mannekes de zaak nog niet rusten.

Het Disciplinair Comité van de voetbalbond boog zich over deze zaak en concludeerde dat ze niet bevoegd zijn om hierin een uitspraak te doen, omdat niet Beerschot, maar de kalendermanager van de voetbalbond de zaak heeft opgestart.

Beerschot is niet te spreken over deze gang van zaken en gaf op haar webstek te kennen dat ze wel degelijk actie zullen ondernemen. De Mannekes zullen naar het Belgische Arbitragehof van de Sport (BAS) trekken om alsnog een forfaitzege over de streep te trekken.

"Beerschot nam met verbazing kennis van de beslissing van het Disciplinair comité van de Belgische voetbalbond. Dat verklaarde de klacht ten aanzien van een forfait in de zaak Standard-Beerschot onontvankelijk omdat de kalendermanager de zaak aanhangig had gemaakt. Dit is voor Beerschot onbegrijpelijk en zelfs ronduit onaanvaardbaar. De club zal alle juridische mogelijkheden aanspreken om deze beslissing ongedaan te maken", klinkt het op de webstek.