Analist waarschuwt Racing Genk tegen Beerschot: "Als ze in de eerste 20 minuten niet op voorsprong komen..."

Vanavond laat staat Racing Genk oog in oog met Beerschot. Een gevaarlijke match voor de Limburgers.

Nog altijd geen Gouden Schoen Paul Onuachu bij Racing Genk, maar volgens analist Frank Boeckx is er kwaliteit genoeg voorin om kansen te creëren en goals te maken.

“Het wordt een kwestie van geduld, denk ik. Als ze in de eerste twintig minuten niet op voorsprong komen, zullen ze zich niet mogen vergalopperen, niet te veel risico in hun spel mogen leggen en niet te veel afval in hun spel mogen hebben. Als ze beginnen te denken ‘het is omdat Onuachu niet meedoet dat we nog niet scoorden’, kan het moeilijk worden”, zegt Boeckx in De Zondag.

Toch ziet Boeckx dat er nog werk aan de winkel is. “Genk heeft in elke linie topspelers, maar ze werken niet altijd even goed samen. Zo verloren ze ook al wat punten in wedstrijden waarin ze de beste ploeg waren. Soms is het een beetje als los zand. Zoals Storck zegt: de concentratie, de tactische discipline de hele wedstrijd aanhouden, is het werkpunt.”

Want deze wedstrijd heeft hoe dan ook mogelijkheden voor de rode lantaarn. “Beerschot zou daarvan kunnen profiteren, zoals Kortrijk vrijdag op Gent deed: op het juiste moment counteren en een doelpunt maken. Je moet de bal niet veel hebben om te scoren, maar je moet het wel juist doen natuurlijk.”