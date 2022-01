Geen uitblinkers maar de aanvaller die het openbreekt voor Cercle is wel onze 'man van de match'

Cercle Brugge is opnieuw een overwinning rijker. Een man van de match aanduiden na de wedstrijd in Eupen was wel geen evidentie. Het kon moeilijk een beklijvend duel genoemd worden en ook individuele glansprestaties werden niet genoteerd.

Dan kom je al snel terecht bij de spelers die finaal het verschil maakten. Thibo Somers komt dan meteen in beeld: hij brak het eigenlijk open met zijn doelpunt. Bij de inworp van Miangue kopte Lambert de bal op het hoofd van Magnée en vervolgens reageerde Somers bijzonder alert: absoluut een kwaliteit in de box van de tegenstander. Ook met zijn volley was niets mis: Somers zette Cercle zo op weg naar de zege.

Hoewel het als aanvaller niet de hele tijd de meest makkelijke match was, was het ook geen toeval dat net Somers de sleutel op het slot vond. Hij was doorheen de wedstrijd wel erg ondernemend. Zo zette hij na ruim twintig minuten thuisdoelman Himmelmann al eens aan het werk met een schot uit de tweede lijn. Ook zorgde hij voor de nodige diepgang en was hij betrokken bij de betere aanvallen van Cercle Brugge.

Pogingen bij de vleet

Halverwege de tweede helft nog eens zo'n moment waarbij hij goed infiltreerde, maar deze prima kans van dichtbij over duwde. En na zijn doelpunt stond Somers nog een keer aan het kanon, ditmaal vond hij een verdediger op zijn weg. Kortom: pogingen bij de vleet van Somers en in het begin van het slotkwartier leverde dat dan toch succes op. Het maakt het Brugse jeugdproduct meteen ook 'man van de match'.