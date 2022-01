Peter Vandenbempt velt zijn oordeel over situatie KV Mechelen: "Een verkeerd statement"

De situatie van KV Mechelen, waarbij ze niet verschenen op Den Dreef, om OHL partij te geven, zit Peter Vandenbempt een beetje dwars.

Voor Vandenbempt is KV Mechelen te ver gegaan. “Wat mij betreft heeft KV Mechelen gelijk en ongelijk. Ze hadden altijd moeten spelen, vind ik, desnoods onder voorbehoud zoals Eupen dat heeft gedaan. Die waren er nog erger aan toe. Dit was wat mij betreft een verkeerd statement.”

Al is Vandenbempt ook duidelijk dat de wedstrijd had uitgesteld moeten worden. “Er waren twee doelmannen besmet, alleen was de ene blijkbaar één jaar te jong. Je kan dan als Pro League zeggen - wat ze ook doen - dat het reglement duidelijk is. Het is vorige week maandag nog maar gestemd en KVM is er akkoord mee gegaan, maar het is sportief niet correct.”

Vandaag zit de Pro League samen om het protocol wellicht aan te passen. “Als ik zie dat er voor Nieuwjaar met Antwerp tegen KV Kortrijk wel een grote flexibiliteit was: daar kon uitstel ineens weer wel, hoewel het toen niet in het reglement stond van de Pro League. Het was eruit gehaald, maar ineens was die omikronvariant zo besmettelijk en kon het weer wel.”

“Het is logisch dat ze zich bij KV Mechelen verongelijkt voelen. Het zou pas helemaal te gortig zijn als Mechelen woensdag tegen Genk moet spelen, een match die is vooruitgeschoven omdat Genk op het einde van de maand veel te veel internationals moet afstaan. Het is een ongelofelijke soep. Niet normaal.”