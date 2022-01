Hoedt weet waarom zijn eerste weken bij Anderlecht niét goed waren: "Daar had ik op dat moment nog last van"

Wesley Hoedt is na een aarzelende start van het seizoen uitgegroeid tot dé defensieve sterkhouder van RSC Anderlecht. De Nederlander weet echter hoe het komt dat hij tijd nodig had om zijn niveau te halen.

“Ik had in de eerste weken van het seizoen nog last van een slepende enkelblessure”, bekent Wesley Hoedt in Het Laatste Nieuws. “Gelukkig is dat ondertussen al een tijdje achter de rug. Maar ik heb ondanks die vervelende blessure dus geen minuut gemist.”

Een geblesseerde Hoedt opstellen getuigt wel van héél veel vertrouwen bij Vincent Kompany. “Vincent was een beslissende factor in mijn keuze voor RSC Anderlecht. Van een oud-verdediger met zo’n ervaring kon ik niet anders dan veel bijleren.”

Ik kreeg bij RSC Anderlecht ook simpelweg de garantie dat ik vaak zou spelen

“Maar dat was niet de enige reden”, besluit Hoedt. “Ik kreeg ook simpelweg de garantie dat ik vaak zou spelen. Op dit moment in mijn carrière is dat belangrijk. Of ik bij Anderlecht vandaag de natuurlijke vervanger van Kompany ben? Dat moet je aan hem vragen.” (lacht)