Fiere Felice Mazzu na zege in Seraing: "Kwamen met mentaal overwicht op het veld"

Tien Unionisten kwamen in deel 2 van Seraing-Union niet meer in de problemen. Dankzij twee strafschoppen won de koploper in de Jupiler Pro League uiteindelijk comfortabel met 0-4.

"We hebben geprobeerd om het tweede deel van de wedstrijd zo goed mogelijk voor te bereiden. Dankzij de 0-2 kwamen we met een mentaal overwicht het veld op. Het was belangrijk om met zijn tienen goed over de balans in het elftal te waken", aldus Felice Mazzu.

"Mijn jongens hebben zich perfect aan het plan gehouden. We hebben ervoor geopteerd om onze twee spitsen te laten staan, want we wilden kansen blijven creëren. De eerste helft van zaterdag gaf ons veel vertrouwen en vandaag hebben we het prima afgemaakt."

Toch werd het even warm voor het doel van Union, maar Nieuwkoop en Burgess verhinderden de aansluitingstreffer. "Dat is tekenend voor de mentaliteit die in deze groep heerst", aldus een fiere Mazzu. "Als je promoveert en tussen ploegen met veel meer middelen komt te staan, is eendracht binnen de groep primordiaal. Als Nieuwkoop in die fase niet de ziel uit zijn lijf loopt, wordt het 1-2 en verandert het spelbeeld compleet."