Waarom Verhaeghe en Mannaert genoemd worden in Operatie Propere Handen: Manchester United afgetroefd via illegale constructie

Het was schrikken toen bleek dat ook de namen van Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe op de uitgebreide lijst met verdachten in Operatie Propere Handen stonden. Het duo van Club Brugge zou volgens het gerecht op de hoogte zijn van wanpraktijken bij de transfer van Krépin Diatta naar Club Brugge.

Dat zegt Het Nieuwsblad, dat het dossier kon inkijken. In de zomer van 2017 probeerde Club Brugge tevergeefs Krépin Diatta, een Senegalees toptalent, naar Brugge te halen. Een half seizoen later was het wel raak voor blauw-zwart, mede dankzij de inmenging van Mogi Bayat. Club Brugge troefde onder meer Olympique Marseille en Manchester United af.

Volgens Het Nieuwsblad kreeg Mogi Bayat een commissie van 275.000 euro voor zijn werk in de overgang van Diatta. Daarvan is 100.000 euro teruggegaan naar de familie van Diatta, die een huis konden bouwen met het geld. De betaling gebeurde via een Senegalese boekhouder, die een factuur stuurde voor een fictieve overeenkomst. Het gerecht vermoedt dat Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert op de hoogte waren van deze manier van werken.

Krépin Diatta werd in januari 2018 voor 2,65 miljoen weggeplukt bij het Noorse Sarpsborg. Drie jaar later vertrok de Senegalees voor 16,7 miljoen naar AS Monaco.