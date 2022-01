Ivoorkust schakelt regerend kampioen Algerije uit in de African Cup of Nations

Ivoorkust nam vlot de maat van Algerije in de Africa Cup of Nations met 3-1. Zo is de regerend kampioen uitgeschakeld na een zwak tornooi.

IAlgerije had door de matige resultaten tegen Sierra Leone en Equatoriaal Guinea (nederlaag en gelijkspel) nood aan een overwinning. Odilon Kossounou (ex-Club Brugge), Chrisian Kouamé (RSC Anderlecht) stonden op het blad bij Ivoorkust en bij Algerije zat Adem Zorgane van Sporting Charlerio in de wedstrijdkern. Ivoorkust nam na 22 minuten de leiding via Franck Kessié en vlak voor rust werd het 2-0 en leek het pleit beslecht voor de Algerijnen. Toen Nicolas Pépé er na 54 minuten ook nog eens 3-0 van maakte, kon Algerije de koffers al gaan pakken. De eretreffer van Sofiane Bendebka was er één voor de statistieken, want de winnaar van 2019 eindigt teleurstellend als laatste. Ivoorkust wint de groep en neemt Equatoriaal Guinea als nummer twee met zich mee. Sierra Leone zit in de wachtkamer.