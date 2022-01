Alfred Schreuder recupereert Noa Lang voor duel tegen Standard: "Soms wil hij zich te veel bewijzen"

Club Brugge gaat zondagmiddag op bezoek bij Standard. Alfred Schreuder kan op volle sterkte afreizen naar Sclessin. Noa Lang keert na zijn schorsing terug in de kern van blauw-zwart.

Op zijn persconferentie kwam Club Brugge-coach Alfred Schreuder terug op de situatie van Noa Lang. De frustratie na het mislopen van de Gouden Schoen is gaan liggen. Lang lijkt klaar om te knallen in wat mogelijk zijn laatste half seizoen wordt in de Jupiler Pro League.

"Noa is altijd heel gemotiveerd. Het is dus absoluut niet nodig om zich aan de buitenwereld te willen tonen. Soms wil hij zich te veel bewijzen. Ik heb met hem gesproken over hoe ik hem wil zien spelen en dat is heel duidelijk geweest. Hij moet gewoon zijn taken uitvoeren, dat is enorm belangrijk. En als iedereen bij ons dat doet, zijn we een heel sterk team", aldus Alfred Schreuder op zijn persbabbel.

"Noa heeft in het begin van de week enkele trainingen gemist. Wat er scheelde? Niets schokkends, zonder er verder over te willen uitwijden. De laatste twee à drie dagen liepen goed, dus hij is zeker beschikbaar. Of er een plaats is voor hem in het elftal? Dat zien we zondag wel", knipoogde Schreuder.