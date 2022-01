Magallan hoopt nog op Argentinië: "Maar het zou al mooi zijn om te realiseren wat Frutos hier heeft neergezet"

Lisandro Magallan is al maanden basisspeler bij Anderlecht. De fans worden er soms gek van dat hij elke wedstrijd wel een foutje maakt, maar sinds hij in de ploeg staat, verloor Anderlecht niet meer. De Argentijn heeft wel nog grootse plannen.

Zo hoopt hij stiekem nog opgeroepen te worden voor de nationale ploeg. “Ik was jeugdinternational toen Maradona bondscoach was”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Ik zag Diego (Maradona, nvdr.) eens balletjes trappen, terwijl hij toen al veel overgewicht had. Ze vlogen allemaal perfect binnen. Ongelofelijk. Messi heeft me eens aangesproken na een match van Alaves tegen Barcelona. Ik had zijn shirt gevraagd en na de wedstrijd kwam hij bij me alsof we al jaren bevriend waren. Ik stond daar met mijn mond vol tanden en iedereen maakte foto's van ons."

"Natuurlijk zou het een eer zijn om mijn land ooit te vertegenwoordigen, maar dan moet ik eerst slagen in Europa. Onlangs liep ik op Anderlecht Nicolas Frutos tegen het lijf en het zou al mooi zijn om te realiseren wat Nico hier heeft neergezet. Of ik dan wil dat Anderlecht mijn aankoopoptie licht? We zien wel.”