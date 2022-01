Racing Genk met tien op twaalf én Gouden Schoen naar Union: "Niet makkelijk om hem meteen op niveau te krijgen"

Racing Genk boekte vorige week een vlotte zege tegen Beerschot. Met tien op twaalf heeft Racing Genk zijn inhaalrace stevig ingezet. De volgende opdracht voor Bernd Storck en co: de uitwedstrijd op het veld van koploper Union.

Op zijn wekelijkse persbabbel toonde Bernd Storck veel respect voor Union. "Ze vormen een hecht team en brengen leuk voetbal. De twee spitsen zijn perfect op elkaar ingespeeld. Onze organisatie vlak na balverlies moet nog beter en dat wordt zondag cruciaal. Union wacht immers niet en is levensgevaarlijk op de counter", aldus Storck bij HLN.

Kristian Thorstvedt zou normaal van de partij zijn, maar doordat de partij tegen Mechelen uitgesteld werd, verschuift de schorsing naar komende zondag. Paintsil komt eerstdaags terug van een teleurstellende Afrika Cup, maar behoort nog niet tot de selectie. Dat in tegenstelling tot Gouden Schoen Paul Onuachu, die aan de weg terug timmert na een vervelende hamstringblessure.

"Hij had vandaag last in elke spier van zijn lichaam, dus we hebben hem van het veld gehaald. Hopelijk kan hij morgen weer voluit gaan. Dat is niet onlogisch na vier weken zonder ritme. Voor zo'n grote jongen is het erg belangrijk dat hij over een sterke fysieke basis beschikt. Het is niet eenvoudig om zo iemand meteen op niveau te krijgen. Ik verwacht dat we hem op de bank kunnen zetten tegen Union, dan zullen we zien of hij al dan niet kan invallen", aldus Storck.