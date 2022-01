Beerschot-bestuur slaat mea culpa: "De puzzel paste niet, er gebeuren te veel fouten"

Beerschot bengelt nog steeds troosteloos onderaan het klassement. Het bestuur kreeg al heel wat kritiek van de fans voor de transfers die ze dit seizoen deden. Dat geven ze ook toe, maar ze werken met de middelen die ze hebben.

Beerschot heeft immers nog steeds één van de kleinste budgetten in 1A. “Wij deden beperkt transfers, en als dan een hoog procent niet lukt is dat erger dan wanneer er veertig van de vijftig transfers mislukken", legt vice-voorzitter Walter Damen uit in HLN. "Tegelijk doet Radic het goed, ontwikkelt Vaca zich en heeft Shankland potentieel. Maar de puzzel paste niet. Er gebeuren te veel fouten. Tegen Genk stond de gevaarlijke Ito constant alleen. Begrepen onze spelers de instructies niet of is Ito onnavolgbaar goed?”

Beerschot kreeg ook het verwijt te veel buitenlanders gehaald te hebben en dat ze de Belgische markt links lieten liggen. Damen weerlegt: “We spraken met Zinho Gano, en met veel andere Belgen. Maar als potentiële nieuwkomers ons oefencomplex zien… dat is niet ‘state of the art’. In 1A schiet dat tekort. We betalen wat de prijs voor onze zo snelle groei. We waren duidelijk nog niet klaar met ons huiswerk.”