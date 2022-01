De Raadkamer heeft beslist om... Herman Van Holsbeeck nog een tijdje (!) in de gevangenis te laten zitten

Herman Van Holsbeeck wordt voorlopig niet vrijgelaten uit de gevangenis. Zijn advocaten vroegen een voorwaardelijke vrijlating, maar daar ging de Raadkamer niet op in.

Herman Van Holsbeeck kan in beroep gaan tegen de beslissing van de Raadkamer, maar dan komt de voormalige manager van RSC Anderlecht pas binnen vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingsstelling. Met andere woorden: zijn lijdensweg is nog (lang) niet voorbij.

"Alle elementen van het onderzoek waren in 2019 al bekend", begrijpen de advocaten van Van Holsbeeck in Het Nieuwsblad de beslissing niet. "Mijnheer Van Holsbeeck heeft sindsdien geantwoord op alle vragen van de speurders. Bovendien had hij twee jaar de tijd om contact te nemen met de andere verdachten. Dat is niét gebeurd."