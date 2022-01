Nainggolan eerlijk nadat we dachten dat hij iets geniaals had gedaan: "Nee, 't was niet expres"

We waren er al tijdens de match op de perstribune over aan het discussiëren. Was het een geniale ingeving van Radja Nainggolan om Michael Frey te bedienen of was het per ongeluk? De middenvelder schepte zelf duidelijkheid achteraf.

"Nee, ik wilde eigenlijk trappen, maar ik raak de bal niet goed", grijnsde Nainggolan. "Dat jullie dachten dat ik iets geniaals had gedaan? (lacht) Jaja, 't was wel expres. Ik ben misschien te eerlijk, maar bon... Ik heb ook al zeven of acht assists kunnen hebben, maar ze willen hem er niet inschieten. Dan ga ik niet klagen dat ik eens een bal slecht raak en dat ze hem er wel inschieten." Zijn afstandsschoten blijven wel van uitzonderlijke klasse. Twee keer scoorde hij bijna. "Die eerste vliegt maar net naast en bij die tweede verpest den Björn (Engels, red.) het. Ik zeg altijd: aanvallers moeten bij een stilstaande fases nooit achteruitlopen. Je kan toch geen kracht meer zetten als je zo moet koppen.”

