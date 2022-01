Hugo Broos ziet dat Schreuder oplossing moet vinden voor kwetsbaarheid Club: "Misschien weer Vormer opofferen"

Over de figuur van Ruud Vormer was dit seizoen al heel wat te doen bij Club. Volgens Hugo Broos is het niet ondenkbaar dat de positie van de aanvoerder opnieuw ter discussie komt te staan. De cijfers geven aan dat Club defensief kwetsbaar is. Een werkpunt voor coach Schreuder.

De landskampioen slikt een pak meer goals dan bijvoorbeeld in het eerste seizoen onder Clement. Broos maakt in Het Nieuwsblad de vergelijking met toen. "Club Brugge was een heel dominante ploeg, die tegenstanders doodkneep. Ze domineerden op de flanken, die daardoor minder moesten terugplooien. En als tegenstanders eens een kans kregen, was er nog altijd Mignolet." © photonews Ook die kende de laatste maanden niet altijd een glansrol. "Dit seizoen beging die een paar missers en pakt hij minder punten. Het is aan Schreuder om een oplossing te vinden. Noa Lang kun je moeilijk op de bank zetten, dus moet je misschien toch weer Vormer opofferen om meer zekerheid in te bouwen." En wat met de verdediging? "Toen Brandon Mechele naast de ploeg belandde, begreep ik dat niet zo goed. Je kunt van Mechele geen wereldvoetballer maken, maar het seizoen ervoor speelde hij sterk en was hij international. Toen had hij jongens als Denswil en Mitrovic aan zijn zijde en hoefde hij alleen op te kuisen. Als je dominant wil spelen, blijf je soms met maar twee man achterin. Dan worden de af te dekken ruimtes heel groot."