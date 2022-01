Joachim Van Damme kan debuteren tegen... KV Mechelen: "Standard is nog altijd een topclub en heeft meer mogelijkheden dan Malinwa"

Joachim Van Damme verliet onlangs KV Mechelen. De 30-jarige middenvelder koos voor een avontuur bij Standard. Komende zondag kan Van Damme zijn debuut maken van de Rouches, uitgerekend tegen Malinwa. "Nee, een patron ben ik nog niet. Zoiets komt met prestaties."

Eindelijk staat hij op het trainingsveld, Joachim Van Damme. Twee weken geleden zette de middenvelder een handtekening onder een contract voor 2,5 seizoenen, maar Elsner kon nog geen beroep doen op hem. "De dag nadat ik hier getekend heb, kreeg ik te horen dat ik besmet was. Dat was een serieuze domper, want er lagen wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge in het verschiet. Bovendien loop je meteen een achterstand op, heel zuur", vertelde Van Damme op zijn officiële voorstelling. "Ik doe er alles aan om de fysieke achterstand weg te werken. Ik heb een jaar bijna niet gevoetbald, maar ik voel mijn niveau dag na dag stijgen."

Standard pakte deze week een levensbelangrijke driepunter tegen Eupen en kan met het nodige vertrouwen toeleven naar de volgende wedstrijd. Zondag komt ook Joachim Van Damme voor het eerst in aanmerking voor een selectie, nota bene voor de komst van... KV Mechelen. "Of ik erbij ben? Dat moet je aan de coach vragen. Als het van mij afhangt: liever vandaag dan morgen. Het zou in elk geval heel mooi zijn. Ik ken Malinwa natuurlijk door en door en ik zal dus een en ander bespreken met de coach."

Van Damme heeft alvast veel zin in deze nieuwe uitdaging. Hij schat Standard, ondanks de tegenvallende resultaten, nog steeds hoger in dan KV Mechelen. "Voor mij is Standard nog altijd een topclub. Er schuilt ook veel meer kwaliteit in deze groep dan de rangschikking doet vermoeden. Ik ben ervan overtuigd dat hier meer mogelijkheden zijn dan bij KV Mechelen. Als het van mij afhing, had ik hier twee jaar geleden al gezeten. Er was een akkoord met Michel Preud'homme, maar de clubs geraakten er niet uit."

Joachim Van Damme moet de Rouches de nodige ervaring en gif bijbrengen. Het hoge woord voeren in de kleedkamer? Daarvoor is het nog te vroeg. "Natuurlijk wil ik hier uitgroeien tot een patron. Maar zoiets komt alleen maar met prestaties. Zomaar hoog van de toren blazen, dat werkt niet. Eerst op mijn niveau komen, de rest komt later wel. De taal is voorlopig een barrière, maar ik maak er werk van. Het is als nieuwkomer even wennen, maar dat was toen ik aankwam bij Mechelen ook zo. Het heeft allemaal een beetje tijd nodig, zowel op als naast het veld", besluit Van Damme.