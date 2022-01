Arnaud Bodart voelt dat Standard vertrouwen heeft getankt voor het duel tegen KV Mechelen

De Luikenaars hebben vertrouwen getankt na de winst tegen Eupen volgens Arnaud Bodart. De winst en de nul houden hebben voor een klik gezorgd vertelt hij tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen KV Mechelen.

Arnaud Bodart moest toegeven dat Standard tegen Eupen niet de beste wedstrijd van het seizoen speelde, maar er is wel een klik gemaakt. "We hebben niet onze beste match gespeeld in Eupen, maar we konden toeslaan op het juiste moment. Voor de winterstop hadden we deze match niet gewonnen."

De nul houden is geen evidentie dit seizoen bij Standard. Tegen Eupen lukte het en zo hebben ze wel vertrouwen getankt. "De laatste clean sheet was een tijdje geleden, ik heb het gemist. De nul houden door voor elke morzel grond en voor elkaar te strijden, dat is positief."