Dan toch geen uitleenbeurt voor Phil Jones: Engelse verdediger heeft zelf geen zin in overstap naar Franse club

Volgens Fabrizio Romano wilde de Franse club Bordeaux Phil Jones naar Frankrijk halen. Een mooie kans voor de Engelse verdediger zou je denken om opnieuw helemaal voetballer te worden na al het blessureleed, maar Jones ziet de overstap zelf niet zitten.

Er was een akkoord bereikt tussen Bordeaux en Manchester United over een uitleenbeurt, maar Jones heeft deze kans naast zich neergelegd. Het ziet er dus naar uit dat Jones gewoon bij de Engelse topclub zal blijven.

After agreement reached between Manchester United and Bordeaux, Phil Jones has decided to turn down this opportunity. 🚫 #MUFC



Loan deal seems to be collapsed, as things stand.