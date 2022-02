Beerschot heeft één besmette speler: "Hij is in quarantaine geplaatst"

Beerschot speelt zondag op het veld van KV Mechelen, maar zal daar alvast één speler moeten missen. Er was immers een positieve COVID-test. Over wie het gaat, wil de club niet communiceren.

"Bij de laatste coronatesten van Beerschotspelers, -trainers en -medewerkers is opnieuw één staal positief. Beerschot volgt het protocol van de Pro League. De persoon die positief testte, is 7 dagen in quarantaine geplaatst. Uit respect voor hem en z’n privacy zal Beerschot z’n naam niet bekendmaken en hierover niet meer communiceren", klinkt het bij de club.

Alle andere medewerkers, trainers en spelers zijn Covid-negatief. Beerschot zit sowieso al niet dik in de spelers. Het haalde met Dante Rigo en Felipe Avenatti wel twee nieuwe spelers, maar liet er ook een aantal vertrekken.