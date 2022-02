Assistenkoning doet het opnieuw voor OHL: "Dat is wel een doel op zich ja"

Wat was het verschil tussen KV Oostende en OH Leuven? Dat kom je al snel bij één naam uit: Xavier Mercier. De Fransman speelde geen wereldmatch, maar was wel weer beslissend.

Mercier deelde de assists voor de laatste twee doelpunten van OHL uit. Eerst een blijk van grote vista toen hij Kaba alleen zag staan voor doel. In het slot zorgde hij voor zekerheid door Al-Tamari met een sublieme pass op weg naar doel te zetten. "Ik had bij die eerste ook zelf kunnen schieten, maar ik zag dat Kaba beter geplaatst stond. Dus was de keuze logisch. En ja, ik zag Musa naar doel lopen en hij schoot hem goed binnen", legde Mercier uit.

Met twee stuks erbij staat hij nu wel voor Jean-Luc Dompé van Zulte Waregem in het assistenklassement. Met 13 stuks nu al. "Dat is toch wel een doel ja", gaf hij eerlijk toe. "Als je in zo'n klassement bovenaan staat, wil je dat ook winnen. Dat is nu eenmaal mijn karakter."

Maar het belangrijkste: OHL kon zijn eerste match in 2022 winnen en nam afstand van de gevarenzone. "Ja, we hebben toch wel wat goed te maken. Ons puntentotaal is het belangrijkste. We moeten niet naar boven kijken ofzo, we moeten gewoon proberen elke match te winnen."