KV Kortrijk wou veel meer doen met Reynolds: "Maar om financiële reden ging dat niet"

CEO Matthias Leterme van KV Kortrijk is trots op de transfers die zijn ploeg wist te verwezenlijken tijdens de wintermercato.

Bij KV Kortrijk keken ze op dat Standard voor Gilles Dewaele kwam aankloppen. “Dat hadden we niet voorzien, maar we hebben snel kunnen reageren met de komst van Bryan Reynolds en Nayel Mehssatou”, zegt Leterme aan Radio Djamel.

De verwachtingen van het tweetal is groot. “We gingen sowieso een rechtsachter halen, maar daardoor moesten we er twee halen. Gilles was heel correct en gaf ook aan dat hij nog een stap wou zetten. Financieel was die transfer niet broodnodig, maar als er een correct bod komt moeten we als club ook kunnen meewerken.”

De bedoeling was Reynolds langer aan boord te halen. “Dat contact met hem, zijn makelaar en AS Roma was meteen zeer goed. Het was een opsteker voor onze club dat we zo iemand konden halen. We hadden begin januari de eerste gesprekken, maar er was redelijk wat interesse.”

Het duurde dus even voor de definitieve knoop werd doorgehakt, want eigenlijk wou Kortrijk meer. “We probeerden bij AS Roma hem voor anderhalf jaar te huren, maar om financiële redenen ging dat niet. Dan hebben we gekozen voor een half seizoen, maar ook dat was interessant genoeg voor ons om hem aan boord te halen.”