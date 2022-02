Samatta zit nog niet op Genk-niveau bij Antwerp: "Maar er wordt hard aan gewerkt"

We hebben bij Antwerp nog niet de Ally Samatta gezien van bij Genk. De Tanzaniaan scoorde in Limburg aan de lopende band, maar bij The Great Old zit hij nog maar aan vier doelpunten. Daar heeft hij ook een verklaring voor.

Samatta meent dat hij nog niet op zijn beste niveau zit. ''I'm building up. Ik ben er nog niet helemaal - wel bijna. Ik kan nog een paar procenten beter, werk hard om dat te bereiken. Ik moet inderdaad meer scoren. Maar ik ken mezelf, ik kán goals maken. Alleen lukt het nu even iets minder goed", legt hij uit in HLN.

"Ik moet 'consistent' worden. Ik miste de hele voorbereiding in de zomer - net op die momenten werk je als team aan het samenspel. Ik had een aanpassing nodig. Soms gaat dat snel, soms wat trager. We moesten mekaar leren kennen. Waar gaan mijn ploegmaats de bal geven? Hoe ga ik lopen? Wanneer wil ik de bal?"

Maar er is beterschap. "Aan die dingen hebben we gewerkt. Weet je nog die goal in Kortrijk vorige week? Ik riep op Radja, hij herkende mijn stem en speelde de bal diep. Daaraan zie je dat de connectie steeds beter wordt."