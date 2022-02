De man wiens mentaliteit past bij die van Kompany: "Als ik individueel had willen schitteren, was ik wel golfer geworden"

Vincent Kompany hoopt op een dag te kunnen zeggen dat het niet uitmaakt wie er speelt. Maar wij hebben zo'n vermoeden dat hij de naam van Josh Cullen zelfs dan nog als eerste op het blad zal zetten. De 25-jarige Ier is belangrijk voor het evenwicht.

Eén assist in 64 matchen, maar het belang van Cullen is niet uit te drukken in statistieken. Zijn rol is om te werken, te ploeteren en te vechten voor het team. En dat doet hij met verve. “Ik wil graag betere stats - zeker meer doelgerichte passes - maar ik ken mijn rol in het team", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Als ik individueel had willen schitteren, was ik wel golfer of tennisser geworden. Mijn taak is om het team in balans te houden en de ploegmaats beter te laten spelen."

Het is waarom Kompany hem nooit wisselt. Of toch wel: één keer. Toen Anderlecht 0-6 voorstond op Beerschot. "Voor mij is een goeie defensieve actie even belangrijk als een cruciale offensieve actie. Een doelpunt of een assist kan een gamechanger zijn, maar een goed block of een goeie tackle ook. Alleen krijg je daar nooit veel applaus voor. Gelukkig weten mensen die het voetbal echt volgen wel hoe belangrijk dat is.”