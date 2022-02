🎥 KVK-speler Palaversa over zijn blik op zijn huidige ploeg en op de opvolging door Man City: "Een mooie toekomst"

Ook dit seizoen bemant Ante Palaversa het middenveld van KVK. Manchester City is nog altijd de club waar hij eigendom van is. In een filmpje van KVK heeft de Kroaat het onder meer over zijn 'twee ploegen' en wat zijn visie er op is.

Manchester City nam Palaversa eind januari 2019 over van Hajduk Split, al bleef hij er nog wel even op huurbasis spelen. Nadien volgden nog uitleenbeurten, maar ze houden hem bij City goed in de gaten. "Ik heb elke dag contact met City. Het is perfect als je iemand hebt waar je het mee kan hebben over de zaken die minder goed gingen op training of over de wedstrijd te praten."

In Kortrijk belandde Palaversa in januari 2021. Zijn contract loopt nog bij de Kerels tot het einde van dit seizoen. "KV Kortrijk is een hele leuke club, die de komende jaren een mooie toekomst voor zich heeft. Ook dit seizoen kunnen we er nog iets mooi van maken", maakt Palaversa zich sterk.

Wel hoopt de middenvelder nog in een sterke competitie terug te keren. "Een top 3-competitie of een top 5-competitie", zo omschrijft hij het zelf. Ook ooit eens terugkeren naar zijn ex-club Hajduk Split staat op het verlanglijstje.