Roma-huurling trok niet naar Anderlecht, maar maakt meteen indruk in JPL: "Hoop dat hij stap hogerop zet, maar ..."

De komende maanden kunnen we genieten van Bryan Reynolds op de Belgische velden. Bij Kortrijk wilden ze hem anderhalf jaar huren, maar het bleef bij enkele maanden.

De 20-jarige Amerikaan Bryan Reynolds wordt door AS Roma uitgeleend aan KV Kortrijk. Tegen STVV kreeg hij zijn eerste basisplek.

"Hij deed het goed, speelde een goede match en dat met nog niet veel matchritme", was coach Belhocine tevreden. "Ik hoop dat hij nog zo leuke matchen speelt. Hij is gehuurd, ik hoop voor hem dat hij op hoger niveau kan spelen ooit, maar we zijn daar nog niet. Hij werkt hard, hij doet zijn best en wil er iets van maken."

Fysieke competitie

"De Belgische competitie heeft een heel hoog niveau", aldus Bryan Reynolds. "Het is helemaal anders dan de Serie A natuurlijk."

"Het is een heel fysieke competitie en je moet echt op je best zijn om er iets van te maken. Ik ben in ieder geval blij hier te zijn."