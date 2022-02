Transfernieuws en Transfergeruchten 11/02: Bale - Onuachu - Da Souza - Vandevoordt - Drągowski - Meslier

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 11/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Bale - Onuachu - Da Souza - Vandevoordt - Drągowski - Meslier

Toch maar oppassen: 'Genk gunt het sterkhouder, maar transfer nog lang niet zeker'

Krijgen we komende zomer een aantal interessante transfers? Dat zou zomaar kunnen. Maar nog niet alles is zeker, zoveel is duidelijk. (Lees meer)