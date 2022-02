Toch maar oppassen: 'Genk gunt het sterkhouder, maar transfer nog lang niet zeker'

Krijgen we komende zomer een aantal interessante transfers? Dat zou zomaar kunnen. Maar nog niet alles is zeker, zoveel is duidelijk.

Paul Onuachu bleef afgelopen zomer op zijn honger zitten, maar zou aankomende zomer alsnog verkocht kunnen worden. Bij Genk gunnen ze hun Gouden Schoen in principe ook wel een transfer, al moet er dan ook het nodige geld op tafel komen. Veel opties Wolverhampton Wanderers heeft zich inmiddels gemeld, maar zij zien met Seferovic, Moore en Ajorque nog veel andere opties. Een transfer is dus ook nog lang niet zeker. De Gouden Schoen kan helpen om hem weg te krijgen, maar het blijft met twee woorden spreken.