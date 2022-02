Standard blijft inspiratieloos door seizoen kabbelen: "Zo'n tweede helft mag nooit meer"

De doelman van Standard valt niet veel te verwijten na het nieuwe verlies tegen Racing Genk in de competitie. Maar de aanvoerder van de Rouches slaagt er ook niet in om mee het vuur aan de lont te steken.

"In de eerste helft konden we hen een paar keer pijn doen vanuit de omschakeling. Daar konden we gescoord hebben maar krijgen dan op het slechtst mogelijke moment een doelpunt tegen, net voor de rust", analyseerde Bodart na de wedstrijd voor de camera van Eleven.

"Aan de tweede helft beginnen we niet slecht maar dan valt dat doelpunt door een fou bij ons. We mogen nooit meer een tweede helft zoals nu spelen, dat tegendoelpunt is een voorbeeld van hoe die tweede helft van ons was. We moesten er alles aan doen om gelijk te maken en dan krijg je zo'n doelpunt tegen", foetert Bodart na het geklungel van Sissako achterin dat de 2-0 inluidde.

Dat het echt niet goed genoeg was over de gehele wedstrijd wil Bodart niet gezegd hebben. "Er was ruimte bij hen. Ze zijn een ploeg dat wil voetballen op de helft van de tegenstander en dan is er ook ruimte in de rug. Dat hebben we in de eerste helft een paar keer gedaan maar niet genoeg", besluit de Luikse goalie.