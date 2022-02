Competitievervalsing in '13-'14? 'Duchâtelet dient klacht in tegen Racing Genk, Anderlecht, Mboyo én Vanden Borre'

Daar is het volgende bommetje in het Belgisch voetbal. Roland Duchâtelet trekt ten aanval. Het Laatste Nieuws weet dat de voormalige voorzitter van Standard een klacht heeft ingediend tegen twee clubs en twee spelers voor matchfixing tijdens de play-offs in het seizoen '13-'14.

Duchâtelet liet in het verleden al meermaals uitschijnen dat er matchfixing gemoeid was met de titelstrijd in het seizoen '13-'14. 'Zijn' Standard leek lange tijd op weg naar de titel, maar uiteindelijk ging Anderlecht met de hoofdprijs aan de haal. HLN weet dat Duchâtelet dinsdagochtend een strafklacht met burgerlijke partijstelling indiende tegen Anderlecht en Racing Genk, net als tegen spelers Anthony Vanden Borre en Ilombe Mboyo. Volgens de voormalige sterke man van Standard zijn er vreemde zaken gebeurd in Anderlecht-Genk (4-0) en Genk-Club Brugge (3-2). Duchâtelet beweert dat Vanden Borre en Mboyo, in '13-'14 respectievelijk onder contract bij Anderlecht en Racing Genk, in de kleedkamers horloges zouden hebben uitgedeeld aan spelers om zo het resultaat te beïnvloeden. Opmerkelijk: met Jelle Van Damme en Paul-José Mpoku sluiten ook twee ex-Rouches zich aan bij de klacht tegen Racing Genk en Anderlecht.