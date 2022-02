KV Oostende komt met info over wedstrijd tegen Club Brugge: 80% van stadioncapaciteit kan gebruikt worden

Op zaterdag 12 maart zal KV Oostende het in eigen huis opnemen tegen Club Brugge. De Belgische club heeft nu op Twitter informatie gegeven over deze wedstrijd voor haar supporters. Zo zal 80% van de stadioncapaciteit gebruikt worden.

Daarnaast zullen de abonnees tot en met 1 maart voorrang krijgen om tickets te kopen voor deze wedstrijd. Vanaf 2 maart volgt dan een vrije verkoop, maar online kunnen enkel de gekende KVO-supporters tickets kopen.

Voor KVO - Club Brugge kunnen we voorlopig 80% vd stadioncapaciteit benutten.



T/m 1 maart krijgen abonnees voorrang om tickets te kopen of vouchers om te wisselen.



Vanaf 2 maart is er vrije verkoop (online enkel voor gekende KVO-fans).



Meer info 👉 https://t.co/tSDbqzszIm pic.twitter.com/mLluz98b60