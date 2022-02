Alweer een coach ontslagen in de JPL

De trainerscarrousel draait ook dit seizoen weer op volle toeren in de Jupiler Pro League. Alweer is een coach ontslagen.

Na een schitterende seizoensstart, waarin Eupen zelfs aan de leiding stond, ging het steil bergaf voor de Panda's. Van zijn laatste zeventien wedstrijden kon de ploeg van Stefan Krämer amper een keer winnen. Eupen is intussen afgedaald naar plaats vijftien in de stand.

T2 neemt over

De kloof met Seraing - die op een barrageplaats staan - is maar vier punten meer. En dus heeft Eupen beslist om zich te ontdoen van zijn coach.

Einde verhaal dus voor Stefan Krämer, die de zoveelste coach is die sneuvelt in de JPL. Assistent Valkanis neemt (voorlopig) over.