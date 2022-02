Kristian Thorstvedt moet knopen doorhakken: "Ik praat er liever niet over"

Bij Racing Genk lijkt het een zeer drukke transferzomer te worden, want aardig wat pionnen staan op vertrekken.

Van Jhon Lucumi en Paul Onuachu had men eigenlijk verwacht dat ze vorige zomer al weg zouden zijn. Ook Theo Bongonda en Kristian Thorstvedt zijn mannen die wellicht andere oorden opzoeken.

Die laatste heeft nog een contract tot juni 2023, maar voor een transfer lijkt het dus het ideale moment te zijn. Als hij niet bijtekent, dan moet er nu een transfer geregeld worden om hem niet gratis te zien vertrekken.

“Zoals de zaken er nu voor staan, praat ik er liever niet over. Mijn zaakwaarnemer en de club praten wel. Ik focus me gewoon op mijn prestatie en op Genk. En dan zien we wel”, vertelt Thorstvedt aan La Dernière Heure.