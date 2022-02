Tshibangu reageert op geruchten over vertrek bij Anderlecht

Isaac Tshibangu kwam afgelopen zomer van TP Mazembe naar RSC Anderlecht. Hij tekende tot 2024.

De voorzitter van Mazembe liet in een interview horen dat Tshibangu hem opgebeld had met de vraag of hij terug kon keren naar zijn moederland.

Op sociale media laat Tshibangu weten dat die geruchten niet kloppen. “Sinds vorige zomer ben ik eigendom van Anderlecht, ik lig er nog onder contract tot 2024, ik voel me er goed en werk elke dag hard om progressie te maken, mijn plaats te vinden en aan de club te bewijzen dat hun vertrouwen in mij terecht is”, klinkt het.

Een terugkeer is dan ook niet aan de orde. “Op korte of middellange termijn maakt dat echter geen deel uit van mijn carrièreplan. Ik heb geaarzeld om deze ontkenning te schrijven, maar ik vond dat ik het moest doen uit respect voor mijn huidige club, het bestuur en de staf die me vertrouwen geven en die bijdragen aan mijn ontwikkeling.”