Van Crombrugge zag heel gedisciplineerd en efficiënt Anderlecht: "Geleerd uit onze fouten"

Hendrik Van Crombrugge kon nog eens met een clean sheet pronken na de topper tegen Genk. De doelman had trouwens ook niet zoveel werk en moest geen spectaculaire reddingen doen. En zo heeft hij het graag.

Het betekent dat Anderlecht als ploeg zijn werk heel goed deed. "Klopt", knikte Van Crombrugge. "We speelden een heel goeie wedstrijd, heel gedisciplineerd en heel efficiënt. Dat ontbrak wat tegen Zulte Waregem. We zijn niet te diep ingezakt en daardoor hebben we Onuachu niet te veel kansen gegeven olm de bal aan te nemen."

Het was ook nodig om de drie punten te pakken, want achter hen is het drummen. "We hadden natuurlijk ook de winst van Mechelen tegen Antwerp gezien. Dit was een schakelmoment in de competitie. Ik ben blij dat we de missie volbracht hebben."