Sterkhouder Oostende zei nee tegen twee teams uit de G5: "Zij hadden interesse"

Topclubs die willen komen shoppen bij de kleinere clubs in ons land, dat is van alle tijden. Maar het lukt niet altijd.

Zo stond Maxime D'Arpino deze zomer in de belangstelling van een aantal van de grote clubs in de Jupiler Pro League.

Anderlecht en Standard

"Er was interesse van Anderlecht en Standard", geeft de speler toe in La Dernière Heure. "Dat was afgelopen zomer."

"Er waren afspraken gemaakt met de CEO dat ik voor twee jaar was gekomen in een project en dat er kon gesproken worden indien nodig. We zien dus wel aankomende zomer wat er zal gebeuren."