Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 28!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Mike Vanhamel. Hij zorgde met flink wat reddingen dat de score op bezoek bij Cercle Brugge niet nog veel ernstiger werd én toonde zich op die manier mentaal sterk bij zijn terugkeer onder de lat. Verdediging Achterin konden we niet naast Trent Sainsbury, die twee keer scoorde in de derby tegen Zulte Waregem. De jonge Debast maakt steeds meer indruk bij Anderlecht, Van Drongelen maakte een geslaagd debuut bij Malinwa. Middenveld Op het middenveld kiezen we voor een heel hard werkende Teuma, die zijn match op Charleroi bekroonde met een knappe assist. Ook McGeehan was van heel grote waarde voor zijn team, terwijl Verschaeren met het nummer 10 nu ook echt aan de oppervlakte begint te komen. Aanval Hara scoorde en gaf een assist, Cuypers is een aanval op zichzelf en scoorde, Matondo was opnieuw zijn kwieke zelf inclusief doelpunt en Selemani scoorde twee keer én gaf een assist. Dat levert dan onderstaand elftal op: