Luistert Thorstvedt naar Will Tura? "Hoop nog steeds op top 4 en PO1"

Racing Genk heft met 54 doelpunten na 28 wedstrijden zeker geen slecht gemiddelde en is de ploeg met het derde meeste aantal doelpunten in de Jupiler Pro League. Toch was het tegen Anderlecht onmondig om de bal in doel te leggen.

"We zijn erin geslaagd om hier een goede partij te spelen", steekt de aanvallende middenvelder van wal na het 2-0 verlies tegen Anderlecht. "We wisten dat het lastig zou worden hier maar zetten goede hoge pressing. Maar enkele kleine foutjes achterin zorgden voor het verschil."

Achterin kleine foutjes, voorin niet gevaarllijk genoeg, dan mag de intentie nog zo goed zijn maar gewonnen zal er niet worden dan. "Dat kan gebeuren maar is zeer jammer, zeker nu. Het is een beetje de weerspiegeling van ons seizoen. We bouwen eerst momentum op maar krijgen dan opnieuw een klap in ons gezicht", beseft de Noor.

© photonews

"Vandaag creëren we te weinig. We waren aanwezi genoeg in het laatste kwart maar de laatste pass kwam er nooit goed uit. Anderlecht scoort als eerste en in deze wedstrijden heb je dan het mentale voordeel."

Racing Genk heeft nu 10 punten achter op Anderlecht, met nog 18 punten te rapen een aartsmoeilijke opdracht om hen nog in te halen. Toch geeft Thorstvedt de hoop niet op. "Het zal lastig worden, maar ik geloof er nog in. Alles winnen is nu de doelstelling", besluit hij vastberaden.