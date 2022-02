En wat nu bij Union zonder Vanzeir en Undav? Misschien meer een zegen dan een vloek

Volgend weekend zal Felice Mazzù het moeten stellen zonder het spitsenduo Dante Vanzeir en Deniz Undav. Wat nu?

Wat zal Union doen zonder Dante Vanzeir? Deze eerste vraag heeft allereerst te maken met de duur van de afwezigheid van de Rode Duivel: de kans is reëel dat Felice Mazzù het wekenlang zonder zijn topspits zal moeten stellen. Deniz Undav zal dus moeten wennen aan een andere teamgenoot. "Het was heel moeilijk, de hele tweede helft alleen aan in de spits", gaf Undav na de wedstrijd toe. Het is duidelijk dat de Duitser niet gemaakt is om alleen vooraan te presteren, zelfs als hij een moedige en zelfopofferende rol heeft geleverd op het veld van Charleroi. Een systeemverandering staat niet op de agenda.

Kans voor Alex Millan?

De getalenteerde Alex Millan, (22) die wordt gehuurd van Villarreal nadat hij het eerste deel van het seizoen bij Cercle Brugge speelde, zal dus nu hoogstwaarschijnlijk zijn kansen krijgen. Op het veld van Charleroi mocht hij Undav komen vervangen en wist hij ook meteen te scoren. In ieder geval zal hij zaterdag zijn kans krijgen, want Kaoru Mitoma, die ook wordt opgeroepen, is geen echte aanvaller. Zaterdag zijn het echter de twee die op één lijn moeten komen, want ook Undav is geschorst nadat hij afgelopen weekend z'n vijfde gele kaart kreeg.

Dit weekend speelt Union tegen Eupen en is het misschien het ideale moment om de twee gebruikelijke spitsen te moeten missen. Millan heeft vertrouwen na zijn eerste doelpunt voor Union afgelopen weekend en Kaoru Mitoma is weer in vorm na enkele weken afwezigheid vanwege een blessure. De Panda's hebben op zijn zachtst gezegd niet de meest ondoordringbare verdediging in de Jupiler Pro League. Als de rest van het team op niveau is en als Mitoma meteen terug zijn oude vorm haalt zou de leider er zonder al te veel moeite mee weg moeten kunnen komen.



Vanzeir, afwezig op ... het ideale moment?

Zodra Deniz Undav terugkeert, zal zich een andere vraag stellen: kiest Mazzù voor Millan of Mitoma naast de Duitse spits? Het worden sowieso interessante wedstrijden zonder Vanzeir. De komende periode zal heel veel zeggen over de trainerskwaliteiten van Mazzù en aantonen of Vanzeir al dan niet vervangbaar is voor dit Union.



De automatismen tussen Undav en Vanzeir zijn bekend, maar de Rode Duivel maakte een iets mindere periode door en scoorde al 5 matchen niet. Mazzu zou zijn spits, onbetwistbare basisspeler, nooit in twijfel hebben getrokken, maar is nu gedwongen zijn plannen te herzien. Wat als het ten goede zou zijn, en een welkome vernieuwing zou blijken van het spel van Union waarover iedereen het eens is dat het nu een beetje "voorspelbaarder" geworden is? Misschien zien we dan wel de beste en een wraakzuchtige Dante Vanzeir op tijd terugkeren voor PO1 ...