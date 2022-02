Guillaume Dietsch met goede herinneringen aan de nul tegen Gent: "Eerst solide zijn, dan pas nadenken over scoren"

Deze woensdag hoopt Guillaume Dietsch het net zo goed te doen als in de heenwedstrijd tegen Gent: de Métallos behaalden toen hun tweede clean sheet van het seizoen.

Guillaume Dietsch gaf het toe, de voorbereiding voor de uitgestelde wedstrijd tegen KAA Gent is niet optimaal geweest. Toch bleef de doelman van Seraing positief, met name over het feit dat Seraing dus twee wedstrijden in één week zou spelen. "Het is niet ideaal, maar we hebben nog drie dagen herstel, het moet goed komen", relativeert hij. Bovenal zag de doelman van Seraing het glas halfvol: "Zulte en Beerschot verloren, dat is goed. We kijken vooral naar Zulte, ook al moet je altijd op je hoede zijn voor Beerschot".



Een overwinning op Gent zou les Métallos op gelijke hoogte brengen met Zulte Waregem. "Maar we gaan niet als een gek vertrekken om te proberen deze wedstrijd te winnen. Een punt tegen Gent zou al mooi zijn", tempert Dietsch. "In de heenwedstrijd was het onze tweede clean sheet van het seizoen. Ik herinner me dat het kwam na een lange reeks nederlagen... Het is een goede herinnering omdat we erg solide waren geweest".

© photonews

Seraing heeft sinds 20 november (de overwinning op OHL) geen punten meer gepakt in de competitie. "We zullen eerst moeten beginnen bij de basis van de heenwedstrijd, eerst solide zijn en dan pas nadenken over scoren. We hadden de afgelopen weken wat moeite om het net te vinden, maar we geven wat minder 'kansen' weg.



Dietsch zelf leverde zeer goede prestaties de laatste tijd. Vooral tegen Antwerp, ondanks de nederlaag, was hij mega sterk. "Ik probeer mijn wedstrijden te spelen. Maar het is altijd goed om concurrentie te hebben. Ik had al wat, daar werd het sterker en ik weet dat als ik niet presteer, de coach me op de bank kan zetten. Maar hij vertrouwt me, en dat geeft mij natuurlijk een boost", besloot de doelman.