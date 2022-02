Aanduidingen speeldag 29: degradatietopper voor Verboomen, Visser moet clash in goede banen leiden

Zoals vaker ligt het zwaartepunt van de speeldag op zondag, met onder meer de topper tussen Club Brugge en Antwerp. Het is Lawrence Visser die de titanenstrijd in Jan Breydel in goede banen zal moeten leiden.

Op zondagavond staat er een levensbelangrijke wedstrijd in de strijd om het behoud op het programma tussen Zulte Waregem en Seraing. De KBVB duidde Nathan Verboomen aan om af te zakken naar de Elindus Arena.

Bekijk hier alle aanduidingen voor komend weekend:

