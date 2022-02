'Anderlecht mag hopen op jackpot bij vertrek van vijf spelers maar moet voor Murillo niet te hoog mikken'

Haalt Anderlecht binnenkort de jackpot binnen? Vijf spelers zouden bij een vertrek in de komende transferperiode of later de kassa wel eens kunnen laten rinkelen. In het geval van Murillo is het bekend dat Anderlecht zeker wil meewerken aan een transfer.

Anderlecht betaalde in totaal zelf 5,5 miljoen euro voor Majeed Ashimeru, Josh Cullen, Michael Murillo, Sergio Gomez en Yari Verschaeren. La Dernière Heure berekende op basis van hun geschatte marktwaarde op Transfermarkt en het advies van een anonieme, actieve makelaar dat uitgaande transfers van deze spelers samen wel eens 36 miljoen euro kan opbrengen. Een zeer relatieve schatting natuurlijk. De makelaar in kwestie laat zich ook uit over een eventuele transfer van Murillo. De Panamees mag komende zomer alvast vertrekken bij een goed bod. Anderlecht hoopt voor hem vijf miljoen euro te krijgen. 4 miljoen voor Murillo al mooi "Dat bedrag lijkt mij een beetje te hoog", klinkt het. "Je moet ook realistisch zijn. Clubs investeren het minst in een rechtsachter. Als Anderlecht vier miljoen euro kan vangen voor Murillo, zou dat al zeer mooi zijn. Zeker gezien zijn leeftijd." Michael Murrilo is eerder deze maand 26 geworden.