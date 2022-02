Genk haalt slag (deels) thuis: Arteaga minder zwaar geschorst

Het Disciplinair Comité heeft - na beroep van Genk - beslist om Gerard Arteaga twee matchen schorsing op te leggen, waarvan slechts één effectief. Het voorstel tot minnelijke schikking werd door Genk afgewezen.

Het voorstel was eerst drie speeldagen waarvan twee effectief. Daar gingen de Limburgers niet mee akkoord en op de zitting pleitten ze dat de uitsluiting voldoende was omdat hij bij het raken van de kuit van Kouamé slechts een fractie te laat kwam zodat er geen sprake kon zijn van een brutale fout. De verdediging verwees tevens naar een ernstiger fase tijdens de wedstrijd waarbij Sergio Gomez van Anderlecht geen kaart krijgt. De verwijzing naar een andere onbestrafte fase in dezelfde wedstrijd is niet terzake en irrelevant.

Het Disciplinair Comité hield geen rekening met een fout die niet gefloten werd omdat die niet ter zake doet. En ging niet akkoord met de verdediging dat het geen brutale fout was. Zodoende legden ze toch nog een schorsing op, maar wel een mildere. "Zonder enige mogelijkheid om de bal te spelen, trapt Arteaga Zamora zijn tegenstrever langs achter aan, vol op de kuit, evenwel met lage intensiteit. In hoofde van zijn tegenstrever bestond er een reëel risico op een blessure. De inbreuk is bewezen. Er dient een sanctie te worden opgelegd", klonk het.