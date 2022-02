Kompany mag inhoud van gesprek met koning Filip niet vrijgeven, maar geeft wel zijn mening: "Aan de top is het nog altijd homogeen"

Vincent Kompany was deze week te gast bij Koning Filip. Over de inhoud van het gesprek mocht hij niks zeggen. Protocol weet u wel. Maar zijn mening mag hij nog altijd verkondigen. En eens hij over dat onderwerp gelanceerd is, is hij moeilijk te stoppen.

Kompany sprak over racisme en discriminatie met de koning, dat was geweten. "Kijk, ik heb 17 jaar bij de nationale ploeg gespeeld en ben kapitein geweest van de Rode Duivels. Ik had veel redenen om daar te kunnen zijn. Ik heb een mening over discriminatie in het algemeen, niet enkel in de sport of in het voetbal specifiek. Ik heb daar al een paar keer over gesproken in deze zaal. Ik voel nog steeds hetzelfde gebrek aan representatie aan de top. In alle geledingen van macht, in de privé zowel als publiek, is het nog altijd heel homogeen en dat verandert niet. Dat is mijn mening en die zal niet veranderen."

Daarmee bedoelt hij natuurlijk het gebrek aan diversiteit in alle geledingen van de maatschappij. "Quasi alle beslissingen die genomen worden, zijn beslissingen genomen voor mensen die niet vertegenwoordigd zijn, maar die wel een impact hebben op hun dagelijks leven. Zo ken ik mensen waarmee ik werk die een appartement geweigerd werden omwille van hun huidskleur. Het gaat over de maatschappij en over hoe die in elkaar zit. Racisme en discriminatie, daar heb ik nu eenmaal een uitgesproken mening over."